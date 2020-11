Com gol no fim, Guarani vence Paraná na Série B

Em pleno estádio Durival Britto, o Guarani derrotou o Paraná por 2 a 1 nesta terça-feira (24) em jogo válido pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com este resultado, o Bugre assumiu a 10ª posição da classificação com 31 pontos, já o time da casa caiu para a 13ª posição com 29 pontos.

Fim de jogo! Com muita emoção, Bugre vence fora de casa com gols de Bidú e Renanzinho. Em seu próximo compromisso, o Guarani recebe a Chapecoense no sábado, às 21h, no Brinco de Ouro. 🇳🇬🏹 pic.twitter.com/ai2jLRW0kb — Guarani FC (@oficialguarani) November 24, 2020

Mesmo jogando fora de casa, o time de Campinas começou a construir seu triunfo na etapa inicial, aos 31 minutos, quando Bidu bateu com precisão, após boa jogada com Giovanny, para superar o goleiro Alisson.

Porém, o Paraná chegou à igualdade aos 22 minutos do segundo tempo. O meia Wandson marca com um chute muito forte após receber lançamento de Fabrício.

Hora de conferir algumas imagens da nossa vitória heróica de hoje 🇳🇬🏹🔥



📸: Igor Barrankievcz (@obkzphoto) / FotoPressPr pic.twitter.com/ogMbvSGU9E — Guarani FC (@oficialguarani) November 24, 2020

Mas, quando o jogo parecia caminhar para um empate, o Bugre achou um gol nos acréscimos da etapa final. O garoto Renanzinho marca seu primeiro gol como profissional aos 49 minutos para garantir o triunfo da equipe de Campinas.

