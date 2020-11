Copa Brasil de Vela começa neste terça-feira no Rio de Janeiro

A Copa Brasil de vela, principal evento da modalidade na temporada, começa nesta terça-feira (1º de dezembro), na Marina da Glória, na cidade do Rio de Janeiro, nas mesmas raias utilizadas na Olimpíada Rio 2016. A disputa reunirá mais de 200 atletas, em 130 barcos. A expectativa é que a edição concentre o maior número de participantes, desde 2014, quando foi criada. O torneio só termina domingo (6).

Entre os velejadores estão destaques nacionais como Jorge Zariff, campeão mundial (classe Finn) e a dupla olímpica Samuel Albrecht e Gabriela Nicolino (Nacra 17).

“Estamos chegando bem entrosados para essa competição, com um bom ritmo de treinos, com mais tempo de equipe. Temos tudo para fazer um ótimo campeonato”, avaliou Samuel Albrecht, parceiro de Gabriela Nicolino.

Amanhã começa a Copa Brasil de Vela aqui no RJ! Contamos com a torcida de todos vocês! Bora? 💪🏼⛵ #vempravela #timebrasil pic.twitter.com/mZ8GXl0yHU — Albrecht/Nicolino Sailing Team BRA10 (@SamucaGabiBRA10) November 30, 2020

”As raias serão cinco dentro da Baía da Guanabara, as mesmas dos Jogos Olímpicos Rio-2016 e uma fora. As raias são muito técnicas, com variações de vento e principalmente de correntes. Assim, os velejadores terão que se concentrar muito na parte tática, com rápido raciocínio e poder de observação”, explicou Walter Boddner, diretor técnico da CBVela.

Os resultados obtidos na Copa Brasil de Vela também servirão de referência para a Confederação Brasileira de Vela (CBVela) apoiar financeiramente velejadores Sub-23 nas classes Laser Standard Masculino; Laser Radial Feminino – iQFoil Masculino e iQFoil feminino. Os resultados também ajudarão na seleção de atletas que disputarão as vagas na Semana Olímpica de Vela em Miami (Estados Unidos) em janeiro de 2021. O evento no Rio de Janeiro também classificará os primeiros atletas para os Jogos Pan-Americanos Junior (de 12 a 21 anos), em Cali (Colômbia), programados para setembro.de 2021.



Outra equipe que será formada com os resultados da Copa Brasil de Vela é a sub-19 que vai representar o Brasil nos Jogos Sul-Americanos da Juventude de Rosario 2021. O evento ainda será avaliador de equipes e atletas por parte do Programa de Alto Rendimento (PAR).