Destaque na WNBA, Damiris disputa reta final do Paulista de basquete

Principal nome do basquete feminino do país na atualidade, Damiris Dantas está de volta ao Brasil – ainda que temporariamente. Ala/pivô do Minnesota Lynx, que disputa a WNBA (liga norte-americana), ela disputará a reta final do Campeonato Paulista pelo Vera Cruz Campinas, atual campeão estadual e vice da última edição finalizada da Liga de Basquete Feminino (LBF), em 2019.

"Durante uma conversa com o [Antônio Carlos] Vendramini [diretor], pensamos em algo que pudesse impactar o basquete feminino no Brasil e então vislumbramos a possibilidade de ter a Damiris. Precisamos dar visibilidade à nossa modalidade, e a Damiris é hoje o grande nome do nosso basquete na atualidade. Sem dúvida, ela vai enriquecer muito a competição”, disse a presidente do Vera Cruz Campinas, Karla Costa, em publicação nas redes sociais.

Damiris não competia no basquete brasileiro desde 2017, quando jogou pelo Corinthians. Ela, inclusive, vinha mantendo a forma no clube paulista. Quando defendeu o Timão, a ala/pivô teve Vendramini como técnico e Karla Costa como companheira de equipe. No clube de Campinas, a jogadora de 27 anos também atuará com a ala/armadora Patty, parceira de seleção.

O vínculo curto com o Vera Cruz se explica por Damiris ter renovado, por mais duas temporadas, o contrato com o Minnesota Lynx. A brasileira se destacou na edição recém-finalizada da WNBA, ajudando o time a chegar às semifinais da competição. Na primeira fase, ela ficou com a maior pontuação da carreira em um só jogo (28 pontos) e a quinta maior de um atleta do Brasil no basquete norte-americano. Já nos playoffs, a ala/pivô registrou média quase 20 pontos por partida.

A primeira fase do Paulista termina no próximo dia 22. A competição reúne sete equipes, que se enfrentam em turno único. As quatro campanhas mais positivas avançam à próxima fase, onde jogarão entre si duas vezes (ida e volta). Os dois melhores times fazem a final.

O Vera Cruz lidera a competição ao lado do Ituano, com quatro vitórias - a última na segunda-feira (9), por 67 a 51, sobre o Bax/Catanduva, fora de casa.