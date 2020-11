Duplas com brasileiros avançam às semifinais do Masters 1000 de Paris

O tênis brasileiro está representado em dose dupla nas semifinais do Masters 1000 de Paris (França). Nesta sexta-feira (6), a parceria de Marcelo Melo com o polonês Lukazs Kubot superou os franceses Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut por 2 sets a 1, após uma hora e 36 minutos de partida. Já a dupla formada por Bruno Soares e o croata Mate Pavic venceu o holandês Wesley Koolhof e o também croata Nikola Mektic por 2 sets a 0.

Melo e Kubot tiveram pela frente os atuais campeões do torneio parisiense. Após empate por 6 a 6, o primeiro set foi decidido no tie-break, com vitória de Herbert e Mahut por 7 a 4. A resposta veio na parcial seguinte, com vitória por 6/3 da dupla do brasileiro, que manteve o nível de atuação no set decisivo (em que as parcerias disputam uma melhor de 10 pontos), ganhando por 10 a 8.

O resultado, de quebra, garantiu a parceria de Melo e Kubot no Finals, torneio que encerra a temporada da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) e reunirá as oito melhores duplas de 2020 em Londres (Inglaterra), entre os dias 15 e 22 deste mês. Será a oitava participação seguida do tenista brasileiro na competição.

No outro duelo com brasileiro nesta sexta, Bruno Soares e o croata Pavic não tiveram dificuldades para emplacar 6/1 no primeiro set contra a dupla Koolhof e Mektic. Já a segunda parcial foi complicada, com os rivais levando a partida para o tie-break. A parceria Brasil-Croácia - também classificada para o Finals - manteve o controle do jogo e uma vantagem confortável de três pontos, fechando o desempate em 7 a 4 em uma hora e 18 minutos de jogo.

As duas duplas voltam a quadra neste sábado (7), pelas semifinais. Melo e Kubot enfrentam o canadense Felix Auger-Aliassime e o polonês Hubert Hurkacz no duelo que abre a quadra central do Masters 1000, às 6h45 (horário de Brasília). À tarde, Soares e Pavic duelam contra o austríaco Jurgen Melzer e o francês Edouard Roger-Vasselin pela outra semifinal. A decisão - que pode colocar as parcerias com brasileiros frente a frente - será no domingo (8).