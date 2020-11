Em jogo de seis gols, Cruzeiro e Guarani empatam no Mineirão

O Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, foi palco de um dos jogos mais eletrizantes da Série B desta temporada. Abrindo a 21ª rodada, Cruzeiro e Guarani se enfrentaram em um busca do sonho de tentar uma aproximação ao G4 da competição. Antes do jogo, apenas um ponto separava as duas equipes. Guarani era o 14º com 24. O Cruzeiro, 15º com 23 pontos.

Assim que a bola rolou os dois times partiram em busca dos seus objetivos. Aos 14, o placar foi aberto com um belo gol de Murilo Rangel para o Guarani. O meia pegou um chutaço de fora da área e mandou a bola no ângulo do goleiro Fábio.

A reação da Raposa veio rápido. Exatamente seis minutos depois, o zagueiro Manoel subiu bem no meio da área para cabecear e empatar o jogo.

O placar se manteve em 1 a 1 por 18 minutos. Só que não foi por falta de oportunidades. As principais foram a de William Pottker, que mandou uma bola no travessão, e a de Murilo Rangel, que só não marcou o segundo do Bugre porque o zagueiro Manoel entrou na frente para desviar o chute que tinha endereço do gol. O segundo gol dos visitantes saiu aos 38. Bidu lançou nas costas da zaga do Cruzeiro, que ficou olhando e deixou Pablo livre para deslocar de cabeça o goleiro Fábio. Mas a história se repetiu. A Raposa pressionou e conseguiu chegar novamente rápido ao empate. Depois do cruzamento rasteiro, Sassá dividiu com o goleiro e a bola sobrou para Pottker. O atacante bateu forte e deixou tudo igual no Mineirão: 2 a 2.

Se as duas equipes foram para os vestiários com a partida empatada, isso mudou logo no reinício do jogo. Aos 5, Crispim tocou para Giovanny que achou Murilo Rangel para fazer o terceiro dos visitantes. O empate do Cruzeiro veio apenas aos 34 minutos. O criticado Patrick Brey mandou na medida para Welinton. O atacante não perdeu a chance. 3 a 3 no Mineirão.

Com o empate, o Cruzeiro segue em 15º, agora com 24 pontos. O Guarani está em 13º com 25. Os mineiros voltam a campo no dia 20 de novembro. Vão enfrentar o Figueirense no Mineirão. Já o Guarani recebe, no Brinco de Ouro, o Botafogo de Ribeirão Preto também no dia 20.