Em Recife, Atlético (GO) vence Sport e sobe na tabela

Quem se deu melhor na noite de segunda-feira (23) na Ilha do Retiro, em Recife, foi o visitante Atlético Goianiense. O Dragão fez 1 a 0 no Sport pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Depois de um primeiro tempo bastante equilibrado, com um leve predomínio do Atlético, a equipe visitante aproveitou um contra-ataque muito rápido aos 15 minutos da etapa final para balançar as redes. O atacante Zé Roberto avançou com a bola, pegou a zaga do Leão de surpresa. O atacante Janderson apareceu pela esquerda, recebeu um bom passe e concluiu bem para marcar o gol do jogo.

Aos 26, veio uma outra boa chance para os visitantes. Sozinho na área, o zagueiro Gilvan finalizou após uma cobrança de falta. A bola acabou saindo. Aos 34, de novo o Atlético chegou com perigo. O atacante Janderson fez um belo passe para o meio da área, no pé do Danilo Gomes. O estreante dominou e bateu. Mas a bola subiu um pouco demais e passou muito perto do gol do Luan Polli.

Praticamente no último lance do jogo, a árbitra Edina Alves Batista marcou pênalti para o Sport depois do centroavante Hernane cair na área. Mas, com o auxílio do VAR, a infração foi desmarcada. E o placar ficou assim. Vitória do Atlético sobre o Sport por 1 a 0.

Com o resultado, o Sport está em 15º com 25 pontos em 22 jogos. E o Atlético Goianiense subiu para o 12º lugar com 27. Na próxima rodada, o Sport visita o Santos, na Vila Belmiro, às 17h. O Atlético recebe o Inter, no Estádio Olímpico, às 21h.

