Filha mais velha posta homenagem a Maradona

Dalma Maradona, uma das filhas de Diego Armando Maradona, publicou nesta sexta-feira (27), em suas redes sociais, uma homenagem a seu pai, que morreu na última quarta (25).

“Sempre tive muito medo da morte, mas hoje não. Porque sei que esse vai ser o momento no qual vou te ver novamente”, escreveu a filha do craque argentino.

Na postagem, publicada no perfil de Dalma no Instagram, a jovem de 33 anos, que é a primogênita do ex-jogador, também expressou todo o seu amor pelo eterno camisa 10 da Argentina: “A vida é um sopro. Então nos vemos em breve! Estou trazendo margaridas para decorar suas meias de jogador. E, por favor, volte a olhar para mim com aquele amor com o qual me vê na foto! Eu te amo para sempre”.

Maradona morreu na última quarta-feira, na cidade de Tigre (Argentina), em decorrência de um ataque cardíaco aos 60 anos.