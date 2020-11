Heptacampeão Hamilton bate recorde ao conquistar a pole no Bahrein

O heptacampeão mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton fez a pole position para o Grande Prêmio do Bahrein com uma volta recorde na sessão de qualificação de sábado (28), ficando à frente do companheiro de equipe Valtteri Bottas, que completou a dobradinha da Mercedes.

O britânico completou a volta na pista do deserto de Sakhir de 5,4 quilômetros em 1min27s264, para superar seu companheiro finlandês por 0,289 segundo. Max Verstappen ficou com o terceiro lugar para a Red Bull.

Pole number 98 for @LewisHamilton - and here's how he did it, with a stormer of a lap under the lights in Bahrain 👀🚀#BahrainGP 🇧🇭 #F1 @pirellisport pic.twitter.com/Yg6WucGjNj — Formula 1 (@F1) November 28, 2020

Foi a 98ª pole da carreira de Hamilton, a 10ª nesta temporada e a 3ª no Bahrein, o que o deixa empatado com Sebastian Vettel como os mais bem-sucedidos pilotos em qualificação na pista de Sakhir.

"Acho que com um pouco de pressão foi um impulso para ir para a pista e dirigir assim", disse Hamilton, que igualou o recorde de sete campeonatos de Michael Schumacher na última corrida, na Turquia.

Alexander Albon se recuperou do acidente nos treinos de sexta-feira e foi o quarto mais rápido. Com um novo chassis, ele ficará ao lado do companheiro de equipe Verstappen na segunda fila do grid.

Sergio Perez foi o quinto com a Racing Point, à frente da dupla da Renault, Daniel Ricciardo e Esteban Ocon.