Igor Julião descarta favoritismo do Flu em duelo contra o Grêmio

Quem gosta de ser chamado de “patinho feio”? Difícil encontrar alguém. Pois no Fluminense, Igor Julião não vê problema algum. O lateral-direito até prefere que o Tricolor receba o apelido neste Campeonato Brasileiro. O Fluminense enfrenta o Grêmio, neste domingo (08), às 20h30min (horário de Brasília), no Maracanã, para lutar pelas duas primeiras posições da competição. Com 32 pontos e na quarta colocação, a equipe comandada por Odair Hellmann defende uma invencibilidade de oito partidas, sendo três empates e cinco vitórias. Porém, durante entrevista coletiva nesta sexta-feira (06), ao ser questionado se o Tricolor das Laranjeiras é o favorito para o confronto deste fim de semana, Igor Julião respondeu.

“Vai ser um jogo muito difícil. Ontem a gente já estava fazendo nosso dever de casa assistindo ao jogo do Grêmio com o Juventude para entender a forma como eles jogam. Quem diz quem é favorito ou não são vocês da imprensa. Por mim, eu gostaria de continuar sendo o ‘patinho feio’. Ninguém dava nada pela gente. Nos comentários a gente não era o favorito nos jogos. Eu prefiro que continue assim, deixar o favoritismo para Flamengo, Atlético-MG e Internacional, que são clubes que tem, financeiramente, um investimento muito maior que o nosso. Não falaram tanto da gente, a gente fez uma boa campanha, mantém nossos pés no chão , de pouquinho em pouquinho, mas quem diz quem é o favorito a gente deixa para vocês, mas o nosso trabalho de casa está sendo bem feito”.

O Fluminense deve ter dois desfalques para o jogo contra o Grêmio. Nenê se recupera de uma lesão na coxa esquerda, sofrida na partida contra o Santos, no dia 25 de outubro. Quem também deve ficar de fora é Fernando Pacheco, que não atua desde o jogo com o Atlético-MG, no dia 14 de outubro, devido a uma lesão na coxa direita.

Confira a tabela de classificação da Série A do Campeonato Brasileiro.