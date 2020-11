Inter vence de novo Atlético Goianiense e segue na Copa do Brasil

Na noite desta terça-feira (3), Inter e Atlético Goianiense fizeram o jogo de volta pela Copa do Brasil no Estádio Beira-Rio em Porto Alegre.

Jogando em casa, com a boa vantagem conquistada na partida de ida (vitória por 2 a 1) e com uma equipe repleta de jogadores considerados reservas, o Colorado abusou dos erros na etapa inicial.

A rede só ficou perto de balançar aos 43 minutos, quando o meio-campista Nonato, do Inter, completou o passe de Leandro Fernández, obrigando o goleiro Jean a salvar o Atlético Goianiense.

Na etapa final, o técnico argentino do Inter, Eduardo Coudet, mandou a campo dois titulares. Entraram Edenílson e Thiago Galhardo.

E aí, mesmo sem aumentar muito o ritmo, o Colorado abriu o placar. Aos nove, Nonato chutou de longe, o goleiro Jean bateu roupa e o artilheiro Thiago Galhardo aproveitou para driblar o goleiro do Atlético e fazer o 21º gol dele na temporada e o primeiro na Copa do Brasil.

Aos 31, veio um golaço para salvar a noite de futebol muito fraco no Beira-Rio. Edenílson deu um bom passe para o lateral-direito Rodinei. E o ex-atleta do Flamengo mandou um chute lindo e improvável de perna esquerda no ângulo de Jean. Lindo gol: Inter 2 a 0 no Atlético Goianiense.

Mas, aos 39, os visitantes diminuíram o placar. Júnior Brandão invadiu a área e bateu cruzado. Até era defensável, mas o goleiro Marcelo Lomba deixou a bola passar. O zagueiro Zé Gabriel tentou, mas não conseguiu evitar. Inter 2 a 1 para cima do Atlético Goianiense.

O Colorado é o terceiro classificado às quartas da Copa do Brasil e aguarda a definição do próximo adversário que sairá em sorteio na sexta-feira (6) na sede da CBF no Rio de Janeiro. As partidas ocorrerão nas semanas de 11 e 18 de novembro.