Joaçaba e Campo Mourão avançam e LNF define duelos do mata-mata

Joaçaba e Campo Mourão asseguraram, neste domingo (1º), as duas últimas vagas às oitavas de final da Liga Nacional de Futsal (LNF). A equipe catarinense recebeu o Umuarama no ginásio do Centro de Eventos da Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc), em Joaçaba (SC), e venceu por 4 a 1, com transmissão ao vivo pela TV Brasil. Já os mourãoenses superaram o Pato, de virada, por 3 a 2, no Ginásio Dolivar Lavarda, em Pato Branco (PR). Os duelos foram válidos pelo Grupo B.

O Joaçaba foi a 14 pontos (12 deles somados em casa, onde a equipe não perdeu) e finalizou a chave na quarta posição. O Campo Mourão, com 13 pontos, avançou para o mata-mata como o melhor sexto colocado da primeira fase. A derrota custou ao Pato a ponta do grupo, pois o Tubarão superou a Assoeva por 3 a 2, também neste domingo, e assumiu a liderança com 24 pontos, três a mais que os atuais bicampeões - o time de Venâncio Aires (RS) passou em quinto, com 13 pontos. O Umuarama, com 18 pontos, ficou em terceiro.

Pior para o Jaraguá, que dependia de uma combinação de resultados neste domingo para se classificar. A equipe quatro vezes campeã da LNF começou o dia em quinto lugar, com 11 pontos, mas foi ultrapassada com as vitórias de Joaçaba e Campo Mourão e se despediu da edição 2020 da competição na lanterna do Grupo B.

Joaçaba x Umuarama

A primeira etapa ficou animada a partir dos 10 minutos, quando o ala Caio Jotinha recebeu na esquerda e bateu na saída do goleiro Pedro, colocando o Umuarama na frente. No lance seguinte, o pivô Kauê recebeu entre dois marcadores, mas teve tempo de girar e mandar para o gol, empatando o duelo. Aos 14, o Joaçaba quase virou, quando o ala Foguinho tentou cortar e acertou o próprio travessão.

O time da casa manteve a pressão no segundo tempo e tomou a frente com menos de um minuto. O ala Yan aproveitou uma saída errada do Umuarama, antecipou-se à marcação e marcou o segundo do Joaçaba. A partida ficou faltosa, com quatro cartões amarelos distribuídos em cerca de cinco minutos. Nos minutos finais, os paranaenses adotaram o goleiro-linha, mas perderam duas bolas no ataque. Pedro e o fixo Murilo aproveitaram o gol vazio e definiram o placar em 4 a 1 a favor dos catarinenses.

Pato x Campo Mourão

O duelo em Pato Branco teve três gols nos dois primeiros minutos. O ala Ernandes abriu o placar para o Campo Mourão, mas o ala Mazetto, duas vezes, virou o marcador. A vantagem do Pato se manteve até os 12 minutos do segundo tempo, quando o ala Luiz Fernando igualou. Os mourãoenses pressionaram e chegaram ao gol da classificação a um minuto do fim, graças ao ala Batata. O resultado acabou eliminando o Marreco, do Grupo A, que estava se classificando como melhor sexto colocado.

Próxima fase

A conclusão do Grupo B definiu os confrontos das oitavas de final da edição 2020 da LNF. O mata-mata terá jogos de ida e volta. Em caso de empate nas duas partidas ou de uma vitória para cada lado, serão disputado dois tempos extras, de cinco minutos, sem intervalo. Se o empate persistir, o time melhor colocado na primeira fase segue adiante. Os duelos serão os seguintes:

Magnus Sorocaba x Campo Mourão

Cascavel x Minas Tênis Clube

Tubarão x São José

Praia Clube x Umuarama

Joinville x Assoeva

Pato x Atlântico

Corinthians x Foz Cataratas

Carlos Barbosa x Joaçaba



