Joaçaba tenta vaga contra Umuarama, que mira ponta do Grupo B

O Joaçaba recebe o Umuarama neste domingo (31) em compromisso de vida ou morte para os catarinenses na Liga Nacional de Futsal (LNF). A partida no ginásio do Centro de Eventos da Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc), em Joaçaba (SC), será transmitida ao vivo pela TV Brasil a partir das 11h (horário de Brasília) e vale pela 14ª e última rodada da primeira fase.

Em sexto lugar no Grupo B, com 11 pontos, o Joaçaba tem de vencer para se classificar. Se empatar, o time catarinense ultrapassa o Jaraguá, mas dependerá de um tropeço do Campo Mourão (que visita o Pato, no mesmo horário). A vitória por 4 a 1 sobre a Assoeva, na última sexta-feira (30), com gols dos alas Jhony e Bazzinho e do fixo Murilo, manteve a equipe viva na competição.

Já classificado, o Umuarama está em terceiro no grupo, com 18 pontos. Para terminar a primeira fase na liderança, o Azulão precisa vencer e torcer por derrotas de Pato e Tubarão (que enfrenta a Assoeva, fora de casa, às 11h15), além de superá-los no saldo de gols. Na sexta, a equipe paranaense bateu o Jaraguá por 3 a 2, em grande atuação do goleiro Alê Falcone - que, além de defesas, fez um dos gols.

Umuarama e Joaçaba se enfrentaram pela primeira rodada da atual temporada da LNF, em 30 de agosto, com vitória dos paranaenses por 3 a 2. A partida marcou a reestreia do Azulão na competição após quatro temporadas de ausência.

Confira a classificação da Liga Nacional de Futsal.