Juventude pressiona, mas Grêmio vence e avança na Copa do Brasil

O Juventude foi o senhor das ações em boa parte dos 90 minutos, mas faltou balançar as redes. O Grêmio foi mais eficiente. Nesta quinta-feira (5), o Tricolor venceu o Papo por 1 a 0 no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), e garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil pelo sexto ano seguido. O sorteio dos confrontos será nesta sexta-feira (6).

A equipe comandada por Renato Portaluppi havia vencido a partida de ida, em Porto Alegre, também por 1 a 0. Um empate já bastaria para os gremistas seguirem adiante. O Alviverde teria de ganhar por dois gols de diferença para se classificar. Se o Juventude devolvesse o placar sofrido na Arena do Grêmio e igualasse o saldo de gols do duelo, a decisão seria nos pênaltis.

Atrás no placar agregado, o Juventude se postou no campo gremista desde os primeiros minutos da etapa inicial, mas teve dificuldades no último passe e pouco assustou o goleiro Vanderlei. O Tricolor só acordou para o jogo a partir dos 25 minutos, ainda que sem demonstrar tanta agressividade. Mesmo assim, teve a melhor chance: um chute do atacante Diego Souza, aos 42 minutos, que o zagueiro Nery Bareiro salvou em cima da linha.

A equipe alviverde voltou do intervalo mais objetiva e sufocou o Grêmio nos primeiros 20 minutos do segundo tempo, com a posse de bola na casa dos 60%. Primeiro, com uma bomba do meia Neto, que forçou Vanderlei a uma boa defesa. Na sequência, o lateral Igor acertou a trave, em finalização cheia de efeito. Mais adiante, o atacante Rafael Silva cabeceou por cima da meta tricolor.

Apesar de toda a pressão do Juventude, foi o Grêmio quem abriu o marcador. Aos 24 minutos, Diego Souza cruzou e o volante Thaciano mandou para a rede, de cabeça. O Papo sentiu o gol e só não levou o segundo aos 30 porque o goleiro Marcelo Carné fez duas grandes defesas em tentativas do meia Jean Pyerre e de Diego Souza, no mesmo lance. Sem o mesmo ímpeto ofensivo de antes, o Alviverde passou longe de conseguir o empate.

Os times voltam a campo no domingo (8). O Juventude visita o CRB, em Maceió, às 18h15 (horário de Brasília), pela Série B do Campeonato Brasileiro. O time da Serra Gaúcha ocupa o quarto lugar na competição, na zona de acesso à primeira divisão. Mais tarde, às 20h30, no Rio de Janeiro, o Grêmio enfrenta o Fluminense no Maracanã, pela Série A do Brasileirão.

