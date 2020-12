Lanterna Oeste supera Avaí na Série B

O Oeste, lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, conseguiu respirar na competição após superar o Avaí nesta segunda (30), no estádio da Ressacada, em jogo válido pela 25ª rodada da competição.

VITÓRIA DO RUBRÃO!

Avaí 0x3 Oeste Barueri



Em plena Ressacada, com um segundo tempo impecável, o Rubrão conquista uma vitória GIGANTE para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B!



DESISTIR JAMAIS!! #VAMOSRUBRÃO!!🔴⚫



📸: @polidorosite

🎥: Rodrigo Polidoro/Mix Mídia pic.twitter.com/9XQydZtv3e — Oeste Barueri (@OesteFC_Barueri) December 1, 2020

Mesmo com este triunfo, o Rubro-Negro permanece na última posição da classificação com 15 pontos, enquanto o Leão permanece em 7º com 36 pontos.

O jogo

Após um primeiro tempo sem gols, o Oeste abriu o marcador logo no segundo minuto da etapa final. Gustavo Salomão acha Fábio, que não dá chances para o goleiro Glédson.

E o segundo não demora a sair, vem aos 13 com o nome do jogo, Pedrinho. O camisa 11 dá uma cavadinha para vencer o goleiro adversário. Golaço.

E Pedrinho marca o seu segundo no jogo após receber passe de Matheus Rocha. Avaí 0, Oeste 3, placar final.

Veja a classificação atualizada da Série B do Brasileiro.