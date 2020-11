Liga dos Campeões: Mesmo sem Messi, Barça se classifica para oitavas

Um Barcelona (Espanha) mais inexperiente, sem o craque argentino Lionel Messi, bateu o Dínamo de Kiev (Ucrânia) por 4 a 0 fora de casa nesta terça-feira (24), garantindo uma vaga na fase eliminatória da Liga dos Campeões pela 17ª temporada consecutiva e mantendo 100% de aproveitamento na atual edição da competição.

Após um primeiro tempo lento, a equipe da Catalunha abriu o marcador no início do segundo tempo com Sergino Dest, que marcou seu primeiro gol pelo clube desde sua chegada do Ajax (Holanda).

O atacante dinamarquês Martin Braithwaite logo dobrou a vantagem com seu primeiro gol na principal competição europeia aos 29, mergulhando à queima roupa após cabeçada desviada pelo zagueiro estreante Oscar Mingueza.

Braithwaite marcou novamente aos 25 minutos cobrando pênalti, e o francês Antoine Griezmann fez o quarto nos acréscimos, fechando a vitória para o líder do grupo G, que tem 12 pontos após quatro jogos e já está nas oitavas de final do torneio.

Four down, two to go. pic.twitter.com/UevIVpwhve — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 24, 2020

Ainda pelo grupo G, a Juventus (Itália) também conquistou de virada sua vaga nas oitavas com gols de Cristiano Ronaldo e Álvaro Morata, que saiu do banco para marcar no final da partida. A equipe de Turim bateu o Ferencvaros (Hungria) por 2 a 1 em casa.

FT | Triplice fischio all'Allianz Stadium!



Stringiamo in mano il pass per gli ottavi di #UCL, combattendo #FinoAllaFine 💪



I gol di @Cristiano e @AlvaroMorata valgono i tre punti e il passaggio del turno⚪️⚫️#JuveFerencvaros [2-1] #JuveUCL pic.twitter.com/TwwGRHQwUM — JuventusFC (@juventusfc) November 24, 2020

Faltando duas rodadas para o final da primeira fase, o resultado deixou a Juve em segundo no grupo, com nove pontos após quatro partidas, três atrás do Barcelona.

O Ferencvaros e o Dínamo estão empatados com um ponto cada e vão competir pelo prêmio de consolação, a vaga na Liga Europa, para depois do recesso de final de ano.