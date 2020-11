Liga dos Campeões: Real Madrid vence Inter de Milão em pleno San Siro

Em partida realizado no estádio San Siro, o Real Madrid derrotou a Inter de Milão por 2 a 0 nesta quarta-feira (25) pela Liga dos Campeões. O resultado foi alcançado após o time italiano ter o meio-campista Arturo Vidal expulso por reclamação no primeiro tempo.

Eden Hazard converteu um pênalti aos sete minutos e Achraf Hakimi desviou chute do brasileiro Rodrygo contra seu próprio gol, em uma exibição segura do Real, deixando a Inter perto de uma segunda eliminação consecutiva na fase de grupos da competição.

Com o resultado, o Real permanece em segundo lugar no grupo B, com 7 pontos em quatro jogos, um atrás do líder Borussia Moenchengladbach (Alemanha). O Shakhtar Donetsk (Ucrânia) é o terceiro com 4 e a Inter está em último com 2, com chance remota de seguir em frente.