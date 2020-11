Löw continuará como técnico da Alemanha na Eurocopa, diz federação

Joachim Löw continuará sendo o técnico da Alemanha na Eurocopa do próximo ano, pois a Federação Alemã de Futebol (DFB) disse nesta segunda-feira (30) que não o culpa pela derrota de 6 a 0 para a Espanha neste mês.

Das #DFB-Präsidium hat heute einvernehmlich festgehalten, den eingeschlagenen Weg der Erneuerung der Nationalmannschaft mit Bundestrainer Joachim Löw gemeinsam fortzusetzen.



Alle Infos:

A Alemanha sofreu sua pior derrota em uma partida oficial, sendo massacrada pelos espanhóis no confronto da Liga das Nações em Sevilha (Espanha).

Aturdido, Löw foi incapaz de explicar a capitulação, que impediu o time de se classificar para as semifinais.

O treinador de 60 anos está no comando da seleção alemã há 14 anos, um recorde, e levou a equipe à gloria na Copa do Mundo de 2014.

Porém, a Alemanha foi eliminada na fase de grupos dos três últimos torneios (a Copa de 2018 e duas edições consecutivas da Liga das Nações), isso mesmo após uma reformulação do time, que incluiu a dispensa dos campeões mundiais Thomas Müller, Mats Hummels e Jérôme Boateng.

O diretor da seleção alemã, Oliver Bierhoff, disse na ocasião da derrota para a Espanha que um jogo não mudaria suas opiniões a respeito das credenciais de Löw, um sentimento ecoado pelos membros do Comitê Presidencial que se encontraram com o técnico nesta segunda-feira.

“O Comitê Executivo concordou que o que importa é o trabalho de alta qualidade da equipe de treinadores, o relacionamento intacto entre o time e o técnico e um conceito claro dos procedimentos passados e futuros”, disse a DFB em um comunicado.

“A derrota da seleção para a Espanha também foi debatida na conversa com o técnico da seleção e na teleconferência seguinte com a comissão da DFB”, diz a nota.

A federação disse que Löw cumpriu as metas de qualificar o time para a Euro, manter o status da Alemanha na Liga A da Liga das Nações e fazer com que a seleção esteja no primeiro pote do sorteio da Copa do Mundo do Catar de 2022.