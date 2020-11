Palmeiras mantém embalo, vence Fluminense e encosta nos líderes

Na noite desta sábado (14), o Palmeiras manteve a sua excelente fase desde a saída do técnico Vanderlei Luxemburgo. A vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense pela 21ª rodada foi o nono jogo depois da demissão do veterano comandante. São oito vitórias seguidas, contando o Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores, com 21 gols marcados e apenas três sofridos. O herói da noite foi Raphael Veiga, outro que vive excelente fase. O ex-jogador do Coritiba marcou os dois gols do Alviverde. Aos seis da etapa final, abriu o placar de pênalti. O segundo veio aos 14. Depois de receber na área, chutou rasteiro para fechar o placar. Em 32 jogos nesta temporada, o meia marcou 11 gols.

Agora, o Verdão alcança a quinta posição com 34 pontos em 20 jogos. O Fluminense estaciona no oitavo lugar, com 32 pontos. O próximo compromisso do time paulista está marcado para quarta-feira (18). Depois de golear o Ceará em casa por 3 a 0, o Alviverde visita o Vozão em Fortaleza pelas quartas da Copa do Brasil. Pelo Brasileiro, o Palmeiras visita o Goiás no sábado (21) na próxima rodada. O Fluminense vai até Porto Alegre no domingo (22) para enfrentar o ex-líder Internacional.