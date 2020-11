Pia Sundhage convoca 25 jogadoras para duelos contra a Argentina

A técnica Pia Sundhage convocou, 25 jogadoras, no início da tarde de hoje (9), para dois amistosos da seleção feminina de futebol contra a Argentina. As partidas ainda não têm datas e locais definidos, mas serão disputadas entre os dias 23 de novembro e 1º de dezembro, no período destinado pela Fifa para jogos entre países.

As meias Duda e Júlia Bianchi, ambas do Avaí/Kindermann e duas atletas que vinham sendo chamadas para a seleção sub-20 - a meia Ana Vitória, do Benfica (Portugal), e a atacante Jaqueline, do São Paulo - são as novidades na lista, que reúne 13 jogadoras que atuam no Brasil e 12 que jogam no exterior. O Corinthians, com cinco representantes, é o clube com mais convocadas.

A seleção não joga desde março, quando participou de um torneio amistoso na França, enfrentando as anfitriãs, Canadá e Holanda. Desde o início da pandemia do novo coronavírus (covid-19), o grupo só se reuniu para períodos de treinos. O primeiro, em setembro, foi na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), e teve somente jogadoras de times brasileiros. Já o segundo, em outubro, deu-se na cidade de Portimão (Portugal) com atletas que defendem clubes europeus, dos Estados Unidos e da China.

Confira abaixo a relação de convocadas:

Goleiras

Aline Reis - UD Granadilla Tenerife (Espanha)

Bárbara - Avaí/Kindermann

Letícia - Corinthians

Defensoras

Tamires - Corinthians

Erika - Corinthians

Bruna Benites - Internacional

Camilinha - Palmeiras

Chú - Ferroviária

Jucinara - Levante UD (Espanha)

Rafaelle - Changchun Dazhong (China)

Meio-campistas

Andressa Alves - Roma (Itália)

Adriana - Corinthians

Andressinha - Corinthians

Valéria - Madrid CFF (Espanha)

Formiga - Paris Saint-Germain (França)

Luana - Paris Saint-Germain (França)

Marta - Orlando Pride (Estados Unidos)

Duda - Avaí/Kindermann

Julia Bianchi - Avaí/Kindermann

Ana Vitória - Benfica (Portugal)

Atacantes

Giovana - Barcelona (Espanha)

Ludmila - Atlético de Madrid (Espanha)

Nycole - Benfica (Portugal)

Debinha - North Carolina Courage (Estados Unidos)

Jaqueline - São Paulo