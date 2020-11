Série B: Brasil de Pelotas e Operário abrem 25ª rodada com empate

Brasil de Pelotas e Operário abriram a 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira (30). Mas a partida, realizada no estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS), terminou em empate de 0 a 0.

🔴⚫ Final de jogo no Bento Freitas. Brasil 0x0 Operário. Xavante não consegue marcar e fico no empate contra o Fantasma. Avante!



📷 Carlos Insaurriaga pic.twitter.com/9Zcbpc0C0t — GE Brasil (@GEBrasilOficial) November 30, 2020

Após o jogo com poucas oportunidades de marcar de lado a lado, as duas equipes chegaram aos 33 pontos, com o Operário ocupando a 11ª posição e o Brasil de Pelotas a 12ª.

O próximo compromisso do Fantasma na competição será na próxima quinta (3), quando mede forças com o Avaí em casa, já no sábado (5) o Xavante visita o Cruzeiro no Mineirão.

