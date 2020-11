Umuarama-PR e Praia Clube-MG decidem vaga nas quartas de final da LNF

Após empatarem por 3 a 3 no jogo de ida, válido pelas oitavas de final da Liga Nacional de Futsal (LNF), Umuarama-PR e Praia Clube-MG se reencontram neste domingo (8), às 11h (horário de Brasília) para definir quem avança às quartas de final da competição. A partida no ginásio Amário Vieira da Costa, em Umuarama (PR), terá transmissão ao vivo da TV Brasil.

Uma vitória simples é suficiente para qualquer uma das equipes seguir às quartas de final. Em caso de empate no tempo normal, os times jogam dois tempos extras, de cinco minutos cada. Prevalecendo a igualdade, o Umuarama se classifica por ter melhor campanha na primeira fase. O Azulão paranaense avançou com o sétimo melhor desempenho geral, duas posições a frente do clube de Uberlândia (MG).

O primeiro duelo do confronto foi disputado na última quinta-feira (5), no interior mineiro. O ala Zazá, aproveitando saída de bola errada do Umuarama, abriu o marcador para o Praia. O time paranaense buscou o empate com o ala Foguinho, mas, antes do intervalo, o fixo Neto recolocou a franquia de Uberlândia na frente. No segundo tempo, o Azulão virou com gols do ala Ouchita e do goleiro Alê Falcone. A equipe da casa não desistiu e o ala Jhony Kevin igualou, dando números finais ao placar na Arena Praia.

"Foi uma partida onde todos se dedicaram demais e se entregaram. Estávamos vencendo, deixamos virar, mas conseguimos buscar o empate e quase viramos contra uma equipe muito qualificada, como a do Umuarama. No domingo, com certeza, iremos bem focados e determinados para vencê-los na casa deles e trazer a classificação, que seria inédita", afirmou o técnico do Praia, Marcelo Duarte, o Morcego.

O Umuarama, por sua vez, tenta chegar às quartas de final da LNF pela primeira vez desde 2009. "Será um jogo difícil e equilibrado, como foi em Uberlândia. Esperamos só que minha equipe não cometa os mesmos erros que cometeu nos gols que o Praia acabou fazendo. Se a gente diminuir a margem de erro nos gols sofridos, com certeza poderemos avançar mais uma fase", avaliou o técnico do Azulão, Nei Victor.

Quem avançar do confronto enfrenta o ganhador de Tubarão-SC e São José-SP, que também jogam neste domingo, às 15h30, em Santa Catarina. Na partida de ida, no interior paulista, empate por 1 a 1. No mesmo dia, às 18h, o Joinville-SC recebe a Assoeva-RS, com a vantagem de ter vencido o primeiro jogo por 5 a 0. A igualdade basta para o JEC seguir adiante. O time gaúcho precisa ganhar no tempo normal e no tempo extra para se classificar.

