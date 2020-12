Arsenal goleia diante de seus torcedores após meses de silêncio

Torcedores do Arsenal (Inglaterra) esperaram nove longos meses para voltar às arquibancadas na região norte de Londres, mas as 2 mil pessoas espalhadas pelos bancos vermelhos precisaram esperar apenas nove minutos para desfrutar de um gol ao vivo, diante de seus olhos, nesta quinta-feira (3).

De maneira apropriada, foi Alexandre Lacazette que marcou o primeiro da goleada de 4 a 1 sobre o Rapid Viena (Áustria). O francês foi o jogador que, 272 dias antes, havia marcado o gol da vitória sobre o rival West Ham United, dias antes da chegada da pandemia do novo coronavírus (covid-19).

Lacazette descreveu o momento como “incrível”, enquanto seu companheiro de equipe Ainsley Maitland-Niles disse: “Esperamos muito tempo. É ótimo ter esse som de volta, e nosso décimo segundo homem de volta em campo”.

Embora o futebol inglês tenha sido retomado em junho após um hiato de três meses, os reluzentes estádios da Liga Inglesa estavam envoltos em um silêncio sombrio e triste nos dias de jogos, com os torcedores assistindo sempre pela TV.

Com a capital britânica no nível dois de restrições do Governo após o término de um lockdown nacional, o Arsenal foi o primeiro clube da elite do futebol inglês a abrir suas arquibancadas para um número limitado de torcedores.