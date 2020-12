Atlético de Madri desponta como favorito ao título do Espanhol

Geralmente azarão na disputa pelo título espanhol, o Atlético de Madri está sendo apontado como o grande favorito para levar o troféu da La Liga após uma sequência de vitórias implacável, enquanto Barcelona e Real Madrid continuam com dificuldades na competição.

O Atlético sofreu contra o Real Valladolid no sábado (5), mas acabou ganhando em casa por 2 x 0, na sétima vitória consecutiva no Campeonato Espanhol, deixando a equipe invicta de Diego Simeone na liderança com 26 pontos em 30 possíveis.

O clube tem 12 pontos de vantagem sobre o Barcelona, e seis pontos e um jogo a menos sobre o atual campeão Real Madrid, que visita na próxima semana.

A Real Sociedad é o adversário mais próximo, mas a boa fase inicial dos bascos começa a desaparecer após dois empates e, se o Atlético vencer os dois jogos a menos, terá sete pontos de vantagem.

O Atlético é conhecido por sua defesa sólida, mas nesta temporada marcou mais gols por jogo do que qualquer outra equipe da La Liga. A recém-adquirida boa performance no ataque não levou a uma queda na defesa, longe disso - eles ficaram oito jogos sem tomar gols e sofreram apenas dois gols.

Ao adotar o velho clichê de que está focado sempre no jogo a seguir, ninguém no Atlético está falando em ganhar o título.

"Estamos sempre olhando para o próximo jogo, não nos prendemos ao que estamos fazendo. No futebol, você vive para o que vai acontecer na próxima semana", disse o técnico argentino Diego Simeone.