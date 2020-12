Atlético-MG empata com Internacional e fica mais longe do líder

Atlético Mineiro e Internacional empataram por 2 a 2 neste domingo (6) no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com este placar, o Galo permanece na vice-liderança da competição. Entretanto, com 43 pontos na tabela de classificação, a distância para o líder São Paulo passou de dois para quatro pontos. Já o Colorado, com 38, se encontra na sexta posição.

O jogo começou movimentado. Logo aos 8 minutos, os gaúchos abriram o placar com o atacante Yuri Alberto marcando de cabeça. Dois minutos depois, aos 10, o volante Musto, do Internacional, fez contra, deixando tudo igual no Mineirão. Aos 40, o Galo chegou com perigo. O chileno Vargas assustou em um chute cruzado, que passou próximo da trave do goleiro Marcelo Lomba. A primeira etapa foi bastante disputada entre ambas as equipes, embora tenha tido poucas oportunidades de gols.

Após o intervalo, os mineiros continuaram com maior posse de bola. Aos 5, o atacante Keno fez jogada individual e chutou por cima da meta de Lomba. Na sequência, aos 15, o volante, de cabeça, fez o gol da virada atleticana, aproveitando o cruzamento de Keno. A partir do resultado negativo, os colorados se lançaram mais ao ataque. Aos 24, o volante Rodrigo Lindoso bateu de fora da área, no meio do caminho a bola desviou na zaga adversária e quase surpreendeu o goleiro Everson. Em seguida, aos 29, foi a vez de Thiago Galhardo bater cruzado, provocando defesa de Everson.

Aos 42, os gaúchos conseguiram empatar com Peglow, que aproveitou a saída de bola errada do zagueiro Réver. Cara a cara com Everson, o jogador bateu cruzado deixando tudo igual. Em seguida, a equipe mineira tentou pressionar, mas não conseguiu incomodar o Inter. Placar final: Atlético-MG 2, Internacional 2.

O vice-líder Atlético-MG vai encarar na próxima rodada o Athletico-PR na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). O jogo vai acontecer às 17h (horário de Brasília) do sábado (12) que vem. Já o Internacional terá que deixar de lado o Brasileirão, pelo menos até quarta-feira (9), pois terá pela frente o Boca Juniors (ARG) pelas oitavas de final da Libertadores. A partida será realizada na La Bombonera, em Buenos Aires (ARG), às 21h30. Pelo Brasileirão, os gaúchos entram em campo contra o Botafogo no próximo sábado (12). O jogo será realizado no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), às 19h.