Atlético-MG vence Coritiba e assume vice-liderança do Brasileiro

O Atlético-MG derrotou o Coritiba por 2 a 0, neste sábado (26) no estádio do Mineirão, e assumiu, ao menos por enquanto (pois o Flamengo enfrenta o Fortaleza pela 27ª rodada), a vice-liderança do Campeonato Brasileiro com 49 pontos.

💪🏾 FIM DE JOGO NO MINEIRÃO! ATLÉTICO 2 x 0 CORITIBA!!!



⚽ Hyoran e Sasha marcaram os gols alvinegros!



Vamos, #Galo! #CAMxCFC 🏴🏳️ pic.twitter.com/9NYzc1lnRM — Atlético 😷 (@Atletico) December 26, 2020

Agora, o Galo está a apenas 4 pontos do líder São Paulo, que também joga neste sábado, contra o Fluminense no estádio do Maracanã a partir das 21h (horário de Brasília). Já o Coritiba permanece na vice-lanterna da competição com 21 pontos.

Gols no 2º tempo

Mesmo tendo como adversário uma das equipes que fazem uma das campanhas mais fracas do Brasileiro, o Atlético-MG não encontrou vida fácil no gramado. A equipe comandada pelo técnico argentino Jorge Sampaoli controlou as ações na etapa inicial, conseguindo 59% de posse de bola no período e finalizando mais, 14 vezes em comparação às 5 do Coxa.

Porém, quem chegou com mais perigo no primeiro tempo foi o Coritiba. Com a defesa recuada, o time do técnico Pachequinho tinha como arma os contra-ataques, em especial com a dupla Neílton e Giovanni Augusto.

A segunda etapa começa com a mesma dinâmica, o Galo mantendo a posse de bola e o Coxa apostando tudo nas jogadas de contra-ataque. Mas quem se sai melhor é o time de Sampaoli. E o caminho que o Atlético-MG encontrou para vencer a forte defesa adversária foi a qualidade individual. Aos 20 minutos Alonso encontra Hyoran. O meia limpa a jogada e bate no ângulo do gol defendido por Wilson.

O Coritiba até ensaia uma reação aos 30 minutos, quando Robson solta uma bomba, obrigando Everson a fazer grande defesa com a ponta dos dedos.

Mas a noite era mesmo do Galo, que sacramentou a vitória aos 37 minutos. Eduardo Sasha, que havia entrado um minuto antes, recebe do lateral Guilherme Arana e consegue vencer o goleiro Wilson. 2 a 0 para o Atlético no Mineirão.

Próximos compromissos

Após o triunfo deste sábado, o Galo terá um bom tempo de descanso no Brasileiro, o seu próximo compromisso será apenas no dia 11 de janeiro contra o Bragantino. Já o Coritiba volta a campo antes, no dia 6 de janeiro contra o Goiás.

Veja a classificação atualizada do Brasileiro.