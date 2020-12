Brasil de Pelotas vence Guarani por 3 a 1 na Série B

No jogo que encerrou a 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Brasil de Pelotas derrotou o Guarani por 3 a 1, neste domingo, no estádio Bento Freitas. Com o triunfo, o Xavante chega à 12ª posição com 36 pontos. Já o Guarani ficou em 8º, com 40 pontos.

🔴⚫ Final de jogo no Bento Freitas. Brasil 3x1 Guarani. Xavante faz grande partida e vence o Bugre. Avante!



📷 Carlos Insaurriaga pic.twitter.com/raqMvjDJ7n — GE Brasil (@GEBrasilOficial) December 14, 2020

O triunfo do Brasil começou a ser construído na etapa inicial, graças a gol de Luiz Henrique. O 2 a 0 veio apenas no segundo tempo, com Bruno Matias. Logo depois o Guarani ensaiou uma reação graças a gol de Bruno Sávio. Mas, no último lance da partida, Bruno José bateu por cobertura para marcar o terceiro do Xavante.

Empate em Ribeirão Preto

No outro jogo da Série B disputado neste domingo, o Botafogo-SP empatou em 1 a 1 com o Náutico no estádio Santa Cruz. Matheus Anjos abriu o placar para o Pantera, mas Paiva empatou para o Timbu.

Fim de jogo: Náutico e Botafogo/SP ficam no 1x1 no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Paiva marcou o gol alvirrubro no jogo.



📸 José Bazzo / Agência Botafogo pic.twitter.com/23oBmP1wgJ — Náutico (@nauticope) December 13, 2020

Veja a classificação atualizada da Série B do Brasileiro.