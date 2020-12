Brasil vence França por 5 a 3 no Mundial de Futebol de Areia Raiz

A primeira noite do Mundial de Futebol de Areia Raiz terminou com um clássico. Brasil e França foi a última atração da rodada inicial do torneio, nesta terça-feira (8), na Arena Gladiadores da Bola, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro.

Pedrinho Carioca, camisa oito, foi o primeiro brasileiro a balançar as redes. Bateu uma falta de muito longe, ainda do campo de defesa da seleção nacional. A bola saiu rasteira e enganou o goleiro francês. Mas, no fim do primeiro tempo, o camisa nove francês, Benjamin Deukmedjan, aproveitou duas bobeadas da zaga verde e amarela e virou o jogo.

Na abertura da etapa final, Luiz Felipe aproveitou o morrinho artilheiro e empatou com um chute da intermediária. Na metade do tempo final, o pivô Guto cumpriu a missão de decidir para o Brasil. Em jogada típica de centroavante, ele avançou, passou pela zaga e só deslocou o goleiro. O Brasil estava novamente à frente: 3 a 2.

O quarto gol do Brasil saiu em uma belíssima jogada. Em uma triangulação com a bola no ar, Gabriel Novaes, Jonatan Guerreiro e Guto participaram do lance. E coube ao último apenas escorar para as redes.

Mas o Brasil ainda teve tempo para marcar mais um golaço. Dessa vez Lincoln dominou quase no meio do campo, driblou um adversário com a bola ainda no ar e pegou de primeira. Um chutaço que foi no ângulo do gol francês. No último lance da partida, Pongolle bateu um tiro livre e fechou o placar. Vitória brasileira por 5 a 3.

Triunfo paraguaio

O Paraguai foi outra equipe que venceu na estreia, por 6 a 1 sobre a Bolívia. O primeiro gol saiu do oportunismo do camisa seis Acosta. Ele desviou de cabeça um chute forte que iria direto para a linha de fundo. A bola bateu na trave e ele foi rápido para pegar o rebote e abrir o placar.

Logo depois, o camisa nove Gómez marcou o segundo do Paraguai, certamente o gol mais bonito da rodada. Matou no peito e, sem deixar a bola cair, emendou de bicicleta para estufar as redes. Na etapa final, Mereles marcou o terceiro em um chutaço de longe. Acosta, em tiro livre, só deslocou o goleiro da Bolívia e fez 4 a 0.

Após cobrar três faltas e errar todas, Gutierrez, o goleiro da Bolívia, bateu rasteiro a quarta tentativa e se deu bem. A bola desviou na areia e morreu nas redes paraguaias. Logo na sequência, Gómez marcou o quinto em um lance muito parecido com o segundo gol do Paraguai, um voleio espetacular. Faltando menos de um minuto para o final, o camisa 2 Moreira ainda teve tempo para marcar o sexto.

Maior goleada

Na maior goleada desse primeiro dia de jogos, Angola fez 9 a 3 na Colômbia. O destaque do jogo foi William Paulo Soares. Ele marcou quatro gols e saiu como artilheiro.

Classificação

Após a primeira rodada, Angola e Chile lideram o grupo B com quatro pontos, Uruguai e Brasil vêm logo na sequência com três. No grupo A, a única equipe que venceu na estreia foi o Paraguai, que lidera a chave com quatro pontos.

No Mundial de Futebol de Areia Raiz, vitória a partir de três gols de diferença dá quatro pontos. Diferença menor do que três gols rende apenas três pontos. Nesta quarta-feira (9), a TV Brasil transmite quatro partidas da segunda rodada: Colômbia e Bolívia, às 17h (horário de Brasília), Paraguai versus Angola, às 18h, México contra Uruguai, às 20h, e Brasil e Tunísia, às 21h. França e Chile também se enfrentarão nesta quarta, a partir das 19h.