Brasileiro: Atlético-GO vence Ceará de virada no Castelão

Mesmo jogando no Castelão, o Atlético-GO derrotou o Ceará por 2 a 1 de virada neste sábado (12) em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

+3! É DO DRAGÃO! VITÓRIA RUBRO-NEGRA! VIRADA! 🇹🇹🇹🇹🇹🇹💯💯💯



Jean e Roberson marcaram e o Atlético Goianiense venceu o Ceará de virada. SEGUIMOS FORTES! #BRACG #RespeitaAsCores pic.twitter.com/QEprjSnkP1 — Atlético Clube Goianiense (@ACGOficial) December 13, 2020

Com este triunfo, o Dragão pulou para a 11ª posição com 31 pontos. Já o Ceará permanece em 9º com 32 pontos.

Gols no segundo tempo

Após um primeiro tempo sem gols, o time da casa abriu o placar aos 14 minutos da etapa final, com um chute de longe de Léo Chú.

Porém, aos 32 minutos o goleiro Jean consegue empatar em gol em cobrança de pênalti. A partir daí o Dragão se anima e consegue chegar à vitória aos 44 minutos com Roberson.

Empate na Serrinha

No outro jogo que começou às 21h deste sábado, o Goiás recebeu o Grêmio no estádio da Serrinha, mas o confronto ficou no 0 a 0.

Fim de jogo: Goiás 0x0 #Grêmio

Com o empate sem gols em Goiânia, chegamos a marca de 18 jogos de invencibilidade! Na quarta-feira, teremos a decisão das quartas de final da #Libertadores, contra o Santos!

💪🏽⚽🇪🇪 #GOIxGRE #VamosTricolor #Brasileirão2020 #UnidosParaOQueDerEVier pic.twitter.com/IYpyX2rwGx — Grêmio FBPA (@Gremio) December 13, 2020

Veja a classificação atualizada da Série A do Brasileiro.