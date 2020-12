Campeã brasileira em 2019, Tatiele Silveira deixa Ferroviária

Tatiele Silveira não é mais a técnica do futebol feminino da Ferroviária. O desligamento da treinadora campeã brasileira no comando das Guerreiras Grenás em 2019 foi informado pelo time paulista em nota oficial divulgada na segunda-feira (21). Segundo o comunicado, a decisão pela saída da profissional de 40 anos foi tomada para reestruturar "alguns pilares da gestão do futebol feminino do clube".

Após uma avaliação do desenvolvimento da indústria do futebol feminino e do progresso da modalidade como um todo, a Ferroviária Futebol S/A comunica que optou pela reestruturação de alguns pilares da gestão do futebol feminino do clube.



"Para que a instituição se mantenha competitiva em um mercado cada vez mais inflacionado, o clube optou pela adequação de sua estrutura e métodos de trabalho, pelo maior investimento na formação e desenvolvimento de jovens talentos da categoria, além da constituição de um plano de carreira para atletas que desejam o progresso de um projeto sustentável neste mercado", diz a nota da Ferroviária.

Em postagem no Instagram, Tatiele confirmou a saída e enalteceu o trabalho de dois anos realizado no clube de Araraquara (SP).

"Desde a chegada, lá em janeiro de 2019, construímos um sólido trabalho, que resultou em um dos momentos mais felizes da minha trajetória: a conquista do tão sonhado título [da Série A1 - primeira divisão] do Brasileirão Feminino. Fico feliz em olhar para trás e sentir que tive um impacto, que acredito ter sido positivo, na história do clube, e que pude ajudar a fazer diferença para grandes atletas, profissionais, torcedores e principalmente para o futebol feminino brasileiro", destaca a técnica.

No ano passado, além do título nacional em cima do Corinthians, Tatiele levou as Guerreiras Grenás às semifinais da Libertadores e do Campeonato Paulista, caindo nos dois torneios para o Timão. Em 2020, a equipe parou nas quartas de final do Brasileiro, eliminada pelo Palmeiras, e alcançou a decisão estadual, novamente superada pelas corintianas.