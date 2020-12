Campeonato Inglês: Salah salva Liverpool em empate com Fulham

O atual campeão inglês Liverpool perdeu a chance de alcançar o topo da tabela da Premier League ao empatar em 1 a 1 neste domingo (13) com o Fulham graças a gol em cobrança de pênalti do egípcio Mohamed Salah no final da partida.

O time do técnico alemão Jürgen Klopp foi inferior à ousada equipe de Scott Parker no primeiro tempo no Craven Cottage, com Bobby Reid abrindo o placar para o Fulham aos 25 minutos.

Os Reds melhoraram no segundo tempo e empatou aos 34 da segunda etapa, com Salah deslocando Alphonse Areola na marca do pênalti após o árbitro assinalar mão na bola, em decisão contestada.

YESSSSSSSSSSS SALAAAAAAAHHHHHHHHH!!! — Liverpool FC (@LFC) December 13, 2020

Os visitantes pareciam prestes a conseguir a virada no placar, mas o Fulham resistiu e, merecidamente, conquistou um ponto, deixando os Reds com 25 pontos, empatado com o líder Tottenham Hotspur.

O Fulham é apenas o 17º colocado, com 8 pontos.