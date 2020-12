Ceará supera Fortaleza e sobre para a nona posição no Brasileiro

O Ceará levou a melhor no Clássico-Rei e derrotou o Fortaleza por 2 a 0, neste (20), no Castelão, pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Sem sofrer sustos, o Vozão garantiu mais três pontos e chegou a 35, aparecendo na nona posição. Já o Tricolor de Aço permanece com 30 pontos, em 14º lugar, apenas dois pontos a mais que o Vasco, que abre a zona do rebaixamento.

O Ceará dominou todo o primeiro tempo e desperdiçou a chance de sair na frente no placar aos 13 minutos. Jackson derrubou Lima na área e a arbitragem marcou pênalti. Vina foi para a cobrança e Felipe Alves defendeu. O goleiro do Fortaleza levou a melhor novamente, aos 24 minutos. Cléber cruzou da direita e Vina finalizou de primeira, mas Felipe Alves espalmou. Dez minutos depois, foi a vez de Cléber testar o goleiro. Ele chutou de fora da área, mas Felipe Alves não vacilou. A pressão do Vozão era grande e, aos 35 minutos, Vina completou cruzamento de Cléber, mas a bola foi por cima do gol. DEU NÓS! 😜⚫️⚪️ — Ceará Sporting Club (@CearaSC) December 21, 2020 As chances desperdiçadas no primeiro tempo se transformaram em gols na etapa. Aos dois minutos, Lima avançou pela esquerda, invadiu a área e bateu de perna direita no canto esquerdo de Felipe Alves para abrir o placar. 1 a 0 Ceará. O Fortaleza se lançou ao ataque e deu chance para o contragolpe do rival. Vina recebeu pela direita e passou para Cléber. O atacante dominou e chutou forte para ampliar. Atrás no placar, a equipe tricolor se lançou ao ataque para diminuir a vantagem, mas pouco criou. A única chance real de gol do Fortaleza apareceu apenas aos 46 minutos. Lançamento na área do Ceará para Bergson. Ele tentou o ínio, mas acabou perdendo a bola. Na sobra, Gabriel Dias chutou e Richard fez grande defesa.No fim da partida, o volante Juninho recebeu cartão vermelho por falta dura em Fernando Sobral. Na próxima rodada, o Ceará enfrenta o Santos, (27), às 18h15min (horário de Brasília), na Vila Belmiro. Já o Fortaleza recebe o Flamengo, (26), às 19h, no Castelão. Confira a classificação da Série A do Campeonato Brasileiro.