Com 19 interessados, Liga de Basquete Feminino projeta edição 2021

Dezenove equipes manifestaram interesse de participar da edição 2021 da Liga de Basquete Feminino (LBF). Os clubes foram representados em uma reunião virtual, realizada na última segunda-feira (30), em que a liga apresentou calendário e condições para disputa da próxima temporada. Em 2020, a competição foi cancelada após somente três partidas disputadas, devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19).

Além das oito agremiações participantes na LBF em 2020, mais 11 planejam integrar a competição feminina a partir do próximo ano. Algumas pela primeira vez, como o Flamengo, seis vezes campeão do Novo Basquete Brasil (NBB), campeonato nacional masculino. Outras desejam voltar ao torneio, casos de BAX Catanduva e Sport Recife. O time do interior paulista não disputa a liga desde 2018, enquanto o pernambucano, que levou o título em 2013, está fora desde 2015.

“Estamos bem adiantados no assunto LBF 2021. Renovamos alguns patrocínios e também temos a lei do incentivo para nos dar um suporte durante o próximo ano. Estamos fazendo nosso planejamento e as expectativas são grandes para a possível volta da nossa equipe a uma competição de tanta visibilidade”, disse Natália Burian, gestora do Catanduva, ao site da liga.

Segundo a LBF, a próxima edição terá início em 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e vai até 29 de agosto, data do eventual quinto jogo da final. As agremiações podem se pré-inscrever até dia 15 de janeiro. Os anúncios dos clubes aceitos e da tabela está previsto para fevereiro. A última temporada finalizada foi em 2019, com o Sampaio Corrêa levando o título. A Bolívia Querida, que havia sido campeã pela primeira vez em 2016, superou o Vera Cruz, de Campinas (SP), na final.

“Assim como nos anos anteriores, temos a expectativa de montar uma equipe forte e competitiva e trazer o título mais uma vez para o nosso estado. Temos uma torcida apaixonada e esperamos que, na próxima edição, possamos contar novamente com a presença dela no ginásio, quando tudo isso tiver passado”, afirmou o vice-presidente do Sampaio e presidente do time de basquete, também em depoimento ao site da LBF.

Clubes que participaram da reunião

Times que disputaram o último LBF: Blumenau-SC, Ituano-SP, Pró-Esporte/Sorocaba-SP, Santo André/Apaba-SP, Sampaio Corrêa, Sesi Araraquara-SP, Sodiê Doces/LSB e Vera Cruz.

Demais interessados na LBF 2021: ADRM Maringá-PR, Aeroclube-RN, Pé Vermelho/Londrina-PR, Basquete Clube Vizinhança-DF, BAX Catanduva, Caxias do Sul-RS, FEAC/Franca-SP, Flamengo, Foz Basquete-PR, São José-SC e Sport Recife.