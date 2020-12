Com gols de Salatiel, Remo vence Ypiranga-RS na Série C

Em partida realizada no Mangueirão, em Belém, o Remo derrotou o Ypiranga-RS por 2 a 1, de virada neste domingo (27), e assumiu a ponta da classificação do grupo D da segunda fase da Série C.

O triunfo do Leão foi garantido graças ao brilho de Salatiel, que marcou duas vezes após o Ypiranga-RS abrir o placar com Tárik.

Na próxima rodada, as equipes voltam a se encontrar, mas desta vez no Colosso da Lagoa, no próximo domingo (3).

