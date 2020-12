Começa nesta quinta a última etapa do ano do Circuito Nacional

Nesta quinta-feira (10), o Centro de Desenvolvimento do Vôlei (CDV), em Saquarema, começa a receber os jogos da quinta e última etapa do ano do Circuito Brasileiro 2020/2021 de vôlei de praia masculino. A abertura do torneio será pelo qualifying (classificatório), com 24 duplas disputando jogos eliminatórios. As oito vencedoras na última rodada se classificam para a fase principal. As partidas começam às 8h (horário de Brasília) e todas terão transmissão ao vivo no canal da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).

As 24 duplas do classificatório são Maia/Vinícius (RJ), Lipe/Rafa (CE/PR), Miguel/Ândeson Melo (MS/RJ), Rafael/Álvaro Andrade (PB/SE), Felipe/Jefferson (DF/CE), Pedro Resende/Ferramenta (PB/RJ), Patrick Colombo/Thiego (PR/PB), Allysson Lima/Ramon Gomes (CE/RJ), Luccas Lima/Júlio César (SP), Márcio Gaudie/Léo Gomes (RJ), João Pedro/Lucas Sampaio (RJ), Lucas Lippi/Thiago (RJ/PB), Gabriel Gouveia/Luccas Amorim (RJ/DF), Gabriel Mussi/Pablo (RJ/MA), Mateus Dultra/Gabriel Zuliani (CE/PR), Tony/Martinho (SC), Romilldo/Johan (DF/RJ), Oldair/Luiz Justo (MG/SP), Zayek/Fábio (GO), Thayan/Negugu (RJ), Nilton/Rafa (TO/PR), Benhur/Matheus Santos (ES) e Patrick/Manaus (PR/AM) e Cadu/Anthony (MS).

#CircuitoBrasileiro #OpenSaquarema Fala, galera! Amanhã as emoções do vôlei de praia estão de volta! Baixe já nosso aplicativo e acompanhe tudo! pic.twitter.com/TKxsb02Nze — CBV (@volei) December 9, 2020

Já classificadas para a fase principal, Adrielson/Renato (PR/PB) e Vitor Felipe/Vinícius (PB/ES) são duas jovens duplas que prometem dar bastante trabalho às parcerias mais experientes. Campeões mundiais sub-21 em 2017 na China, Adrielson e Renato (PR/PB) formaram parceira para jogar profissionalmente a partir desta temporada e, logo na estreia, em setembro, conquistaram o bronze na etapa que marcou a retomada do vôlei de praia. “Acredito que minha parceria com o Renato está crescendo e, com o devido tempo, vamos alcançar os nossos objetivos”, disse Adrielson à equipe da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).

A dupla Vitor Felipe e Vinícius (PB/ES) também quer manter a evolução do time, que está junto desde a terceira etapa do Circuito. “No total não temos ainda 10 jogos juntos, então ainda não podemos nos cobrar muito, mas conseguimos evoluir. Nas primeiras etapas vimos que poderíamos ter conseguido um pódio, que era possível”, contou Vitor Felipe à assessoria da CBV.

Além de Adrielson e Renato e Vitor Felipe e Vinícius, a lista das 16 parcerias garantidas na fase principal pelo ranking conta também com André/George (ES/PB), Evandro/Bruno Schmidt (RJ/DF), Alison/Álvaro Filho (ES/PB), Guto/Arthur Mariano (RJ/MS), Allison Fancioni/Fábio Bastos (SC/CE), Hevaldo/Adelmo (CE/BA), Marcus/Felipe Cavazin (RJ/PR), Oscar/Thiago Barbosa (RJ/SC), Jô/Bruno de Paula (PB/AM), Saymon/Matheuszinho (MS/SE), Arthur Lanci/Moisés (PR/BA), Bernardo Lima/Eduardo Davi (CE/PR), Fernandão/Harley (ES/DF) e Léo Vieira/Luciano (DF/ES).

As oito parcerias classificadas nesse torneio inicial se juntam às 16 melhores do ranking para a fase final da etapa. Os jogos seguem até domingo (13). Nas quatro primeiras etapas do circuito, Alison/Álvaro Filho (ES/PB), dupla que vai representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021, ficou com dois títulos; já a parceria campeã em 2019, André/George (ES/PB), ficou com outras duas conquistas. A outra dupla olímpica para os Jogos do ano que vem, Evandro/Bruno Schmidt (RJ/DF), ficou com a medalha de prata em duas oportunidades.