Copa do Brasil: Palmeiras e América-MG empatam em São Paulo

O primeiro duelo entre Palmeiras e América-MG pelas semifinais da Copa do Brasil terminou empatado. Nesta quarta-feira (23), Verdão e Coelho ficaram no 1 a 1 no Allianz Parque, em São Paulo. O reencontro entre as equipes será na próxima quarta-feira (30), novamente às 21h30 (horário de Brasília), no Independência, em Belo Horizonte.

Antes do novo duelo pela Copa do Brasil, os times se concentram nos respectivos Campeonatos Brasileiros. O América volta a campo no sábado (26), às 18h30, quando recebe o CRB pela 31ª rodada da Série B. No domingo (27), o Palmeiras joga em casa contra o Red Bull Bragantino às 18h15, pela 27ª rodada da Série A.

Gols só no primeiro tempo

Os primeiros minutos indicaram um jogo intenso no Allianz Parque. No primeiro lance, o atacante Ademir avançou pela direita e cruzou na grande área para finalização de primeira do meia Geovane, para boa defesa do goleiro Weverton. O Palmeiras respondeu no ataque seguinte, também pela direita, em disparada do atacante Rony, que bateu cruzado e obrigou o goleiro Matheus Cavichioli a se esticar para espalmar o chute.

Aos poucos, o América tomou o controle das ações, neutralizando os homens de frente do Verdão e forçando a marcação desde o campo de ataque. Foi assim que, aos 19 minutos, o Coelho abriu o marcador. O zagueiro Emerson Santos, na tentativa de inverter o jogo, mandou a bola nos pés de Ademir, quase na marca do pênalti. Um verdadeiro presente de Natal antecipado para o atacante, que bateu no canto de Weverton.

O Palmeiras esboçou reação, mas o chute do atacante Gabriel Veron, aos 37 minutos, parou em defesa em cima da linha de Matheus Cavichioli. Foi preciso recorrer ao árbitro de vídeo (VAR) para se ter a certeza de que a bola não havia entrado. Nos acréscimos, porém, o Verdão chegou ao empate. O lateral Marcos Rocha cobrou lateral na grande área e o zagueiro Gustavo Gómez, de cabeça, mandou a bola no ângulo.

Verdão pressiona mas não faz

O gol, segundos antes do intervalo, deu novo ânimo ao Verdão, que pressionou o América atrás da virada. Logo aos quatro minutos, Rony acertou a rede pelo lado de fora. Aos 11, após cruzamento do meia Gustavo Scarpa, o atacante William cabeceou por cima da meta. No minuto seguinte, Matheus Cavichioli evitou um gol olímpico de Gustavo Scarpa. Aos 14, o meia Raphael Veiga finalizou com força para nova defesa do arqueiro.

Após o sufoco dos primeiros minutos, o Coelho equilibrou o jogo. O Palmeiras até seguiu mais agressivo, mas com dificuldades de criação e bolas alçadas na área em demasia. Ainda assim, aos 34, Matheus Cavichioli fez a principal intervenção da partida ao salvar uma finalização do atacante Luiz Adriano, com quem estava cara a cara, após bobeada do zagueiro Messias. Foi a melhor (e última) oportunidade do jogo.

