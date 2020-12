Corinthians e Magnus Sorocaba fazem primeiro jogo da final da LNF

Corinthians e Magnus Sorocaba começam a decidir a edição deste ano da Liga Nacional de Futsal (LNF) neste domingo (13), às 18h (horário de Brasília), no ginásio Wlamir Marques, em São Paulo. O segundo jogo será no outro domingo (20), às 13h, com transmissão ao vivo da TV Brasil direto do ginásio Professor João Carlos de Camargo, em Votorantim (SP), cidade vizinha a Sorocaba (SP) onde o Magnus tem mandado as partidas na LNF em 2020.

Conforme o regulamento, se cada equipe vencer uma partida, serão disputados dois tempos extras de cinco minutos após o término do segundo jogo. Em razão da melhor campanha, o Magnus tem a vantagem do empate na eventual prorrogação.

O Timão se classificou após vencer as duas partidas da semifinal contra o Joinville: 4 a 2 em casa, no domingo passado (6), e 3 a 1 em Santa Catarina, na última quinta-feira (10). O goleiro Careca, com grandes defesas, e o pivô Deives, que marcou cinco dos sete gols no confronto com o JEC, foram decisivos. Eles, inclusive, fizeram parte do grupo que conquistou o primeiro título corintiano na LNF, há quatro anos, justamente em uma final contra o Magnus.

Na outra semifinal, a equipe de Sorocaba eliminou o Tubarão-SC, também com duas vitórias: 6 a 0 na cidade de Carlos Barbosa (RS), no último dia 2, e 2 a 1 em Votorantim, no domingo anterior. As partidas foram transmitidas ao vivo pela TV Brasil. Paralelamente à LNF, o Cachorrão disputa o título do Campeonato Paulista. Na quarta-feira (9), o time goleou o São José por 5 a 1, fora de casa, no primeiro jogo da final. O segundo será na próxima quarta (16), às 17h, em Votorantim.

Atual vice-campeão, o Magnus busca o segundo título nacional. O primeiro veio em 2014, logo no primeiro ano de LNF. "É um ano bem atípico, mas, não importa o ano, time grande tem que estar em finais. São sete anos do projeto, com seis semifinais e quatro finais de liga. É para poucos", destacou o fixo e capitão Rodrigo.

Devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19), ao invés de uma primeira fase em pontos corridos, os times foram divididos em chaves regionalizadas, para reduzir o deslocamento. Corinthians e Magnus ficaram no Grupo A, junto de outros times paulistas, mineiros e do Brasília, e se enfrentaram duas vezes. Melhor para a equipe sorocabana, que venceu por 7 a 4 em São Paulo, pela 1ª rodada, e 5 a 1 em Votorantim, pela 14ª rodada.