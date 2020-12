Ex-técnico da França e do Liverpool Gerard Houllier morre aos 73 anos

O ex-técnico da seleção francesa Gerard Houllier, que reconstruiu o Liverpool de um time em crise no futebol inglês em uma equipe vencedora de três títulos de copas em 2001, morreu aos 73 anos, informou seu ex-clube nesta segunda-feira.

O jornal esportivo L'Equipe e o RMC Sport disseram que Houllier, que também treinou Paris Saint-Germain (PSG), Olympique Lyonnais e Aston Villa, morreu após sofrer uma operação cardíaca em Paris.

"Estamos de luto pelo falecimento de nosso técnico da tríplice coroa, Gerard Houllier", disse o Liverpool no Twitter.

"Os pensamentos de todos no Liverpool Football Club estão com a família de Gerard e muitos amigos. Descanse em paz, Gerard Houllier 1947-2020."

