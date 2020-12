Final da Liga Nacional de Handebol é suspensa após casos de covid-19

A Confederação Brasileira de Handebol (CBHb) suspendeu a final e da disputa pelo terceiro lugar da Liga Nacional de Handebol, categoria masculina, que seriam disputadas neste domingo (20). Em nota oficial, a entidade informou que sete atletas de uma das equipes finalistas (que não foi revelada) testaram positivo para o novo coronavírus (covid-19). A decisão envolve os times paulistas Pinheiros e Taubaté. Ainda segundo o comunicado, não há definição de uma nova data para os jogos.

O torneio vinha sendo realizado desde o último domingo (13) na cidade de Arujá (SP), com atletas, membros de comissão técnica, árbitros, mesários, voluntários e demais profissionais ligados à competição hospedados no complexo esportivo local. A nota explica que os jogadores infectados foram identificados na manhã deste domingo e que "imediatamente, foram solicitados novos exames, considerados por autoridades sanitárias como exames padrão ouro para identificação do vírus". Os testes confirmaram os casos.

O comunicado afirma que a suspensão das partidas "visa a segurança" de quem estava no torneio e que os atletas cujos exames deram positivo "estão sendo mantidos em isolamento e monitoramento e apresentam, até o momento, bom estado geral de saúde". Segundo a confederação, foram adotados protocolos de saúde como a obrigatoriedade de apresentação dos laudos do exame RT-PCR feito até 72 horas antes da entrada no complexo e uso de máscaras em locais públicos e durante os jogos (exceto quem estivesse atuando).

A competição em Arujá reuniu 12 times, que foram divididos em três grupos na primeira fase. Os dois primeiros de cada chave e os dois melhores terceiros avançaram às quartas de final. É a sétima vez seguida que Pinheiros e Taubaté chegam à decisão. Nas outras seis decisões, cada um venceu três vezes. Os pinheirenses buscam o nono título para se isolarem como maiores campeões da Liga Nacional, posto que dividem com a também paulista Metodista. Os taubateanos, ganhadores em 2019, miram o quarto troféu.

A decisão estava marcada para 20h15 (horário de Brasília) deste domingo. A disputa do terceiro lugar seria disputada mais cedo, às 18h, entre Avaí-SC e Carajás-PA.