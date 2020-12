Lewis Hamilton diz que ainda sente os efeitos do novo coronavírus

O heptacampeão mundial Lewis Hamilton disse que ainda está sentindo os efeitos da contaminação pelo novo coronavírus (covid-19) após se classificar em terceiro lugar para a última prova do mundial de Fórmula 1, em Abu Dhabi, mas prometeu dar tudo de si na corrida do próximo domingo (13).

