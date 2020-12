LNF: Corinthians e Magnus empatam no primeiro jogo da final

O Corinthians e o Magnus empataram em 1 a 1 neste domingo (13), em partida disputada no Ginásio Poliesportivo Wlamir Marques, em São Paulo (SP), no jogo de ida da final da Liga Nacional de Futsal (LNF).

A volta acontece no próximo domingo (20), a partir das 13h15 (horário de Brasília), quando as equipes se enfrentam no ginásio Professor João Carlos de Camargo, em Votorantim (SP), cidade vizinha a Sorocaba (SP) onde o Magnus tem mandado as partidas na LNF em 2020.

O Magnus abriu o placar logo aos 3 minutos do primeiro tempo, quando Leozinho deu um chapéu em seu marcador e tocou para Charuto marcar de carrinho. Mas, um pouco antes do intervalo Deives deixou tudo igual, em jogada na qual aproveitou falha de saída de bola da equipe adversária. Com este gol, o camisa 10 é o artilheiro da competição após marcar em 14 oportunidades.

O segundo tempo foi de muito equilíbrio, e nenhuma das duas equipes conseguiu voltar a marcar.

Na partida de volta, quem vencer leva o caneco. Em caso de igualdade, haverá prorrogação. Persistindo o empate, o título será do Magnus, que fez melhor campanha na primeira fase.