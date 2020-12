Londrina e Remo abrem 2ª fase da Série C com empate sem gols

Londrina e Remo abriram a disputa da 2ª fase da Série C do Campeonato Brasileiro com um empate sem gols em partida realizada neste sábado (12) no estádio do Café.

Com este resultado, as duas equipes permaneceram com um ponto conquistado, dividindo a liderança do grupo D da competição.

Na próxima rodada, o Remo recebe o Payusandu no estádio do Mangueirão para fazer o clássico paraense no próximo domingo (20). No mesmo dia o Londrina enfrenta o Ypiranga-RS no Colosso da Lagoa.

Veja a classificação atualizada da Série C do Brasileiro.