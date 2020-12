Morre Paolo Rossi, atacante que eliminou o Brasil na Copa de 82

Morreu nesta quarta-feira (9) o ex-atacante italiano Paolo Rossi, aos 64 anos. A informação foi divulgada nas redes sociais da esposa do jogador, a jornalista Federica Cappelletti. Jornalistas esportivos italianos que conheciam Paolo Rossi também confirmaram o óbito. Ainda não há detalhes sobre as circunstâncias da morte de Rossi.

O nome do jogador está diretamente ligado ao futebol brasileiro. Paolo Rossi foi o artilheiro da Copa de 82 com 6 gols - 3 deles marcados contra o Brasil na partida que eliminou a seleção do campeonato.

Rossi fez carreira jogando apenas em times italianos. Na Juventus, onde teve seu melhor desempenho, conquistou duas vezes o campeonato italiano. O jogador encerrou a carreira profissional em 1987.

A morte de Paolo Rossi aconteceu apenas duas semanas após a perda de outra personalidade notória do futebol mundial, Diego Maradona.