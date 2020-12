Náutico bate Brasil de Pelotas, mas segue na zona do rebaixamento

No estádio dos Aflitos, em Recife, o Náutico venceu o Brasil de Pelotas por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (10), no fechamento da 27ª rodada da Série B.

Os anfitriões, comandados pelo técnico Hélio dos Anjos, pressionados pela necessidade de vencer, partiram para cima. Com postura agressiva e marcação avançada, dominaram o jogo até alcançarem o gol. Aos 20 minutos, o meia Jean Carlos bateu falta fechada, o goleiro gaúcho não conseguiu cortar e a bola foi para o gol. Aos 36, quase veio o empate. Jarro ganhou a jogada e rolou para Bruno José, que bateu, mas o goleiro Anderson salvou o Náutico.

A segunda etapa seguiu sem grandes emoções até os 26 minutos. Jean Carlos, o artilheiro da noite, chutou forte de longe e acertou a trave do goleiro Rafael Martins. Quase que o Náutico ampliou o placar. Alguns minutos depois, o Brasil de Pelotas criou a melhor chance do segundo tempo. Bruno José cruzou, Dellatorre escorou para Thalles, que pegou muito mal, perdendo uma bela chance. Assim, o placar ficou mesmo na vitória mínima dos donos da casa.

Mesmo com os três pontos, o time pernambucano segue em situação bastante difícil na tabela de classificação. É o atual 18º colocado, com 27 pontos. Só que agora a distância para o Paraná, primeira equipe fora do Z4, é de apenas dois pontos. O Brasil é o 15º, com 33. A próxima rodada marca o confronto entre os gaúchos e o Guarani de Campinas, no Rio Grande do Sul, no domingo (13). O Náutico visita o Botafogo em Ribeirão Preto também no domingo.

Veja a classificação atualizada da Série B do Brasileiro.