Operário-PR e Avaí empatam na abertura da rodada da Série B

No estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, Operário-PR e Avaí abriram a 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro com um empate em 1 a 1 nesta quinta-feira (3).

Após um primeiro tempo com poucas oportunidades e muitos erros de passe, os dois times partiram em busca da vitória nos últimos 45 minutos. Logo aos 2 minutos, o Operário quase marcou, quando o atacante Ricardo Bueno pulou e testou, mas a bola passou por cima da meta, muito perto do gol do Lucas Frigeri.

Aos 6, o Avaí chegou com Rildo. O atacante avançava em velocidade, mas o goleiro Thiago Braga chegou antes e afastou o perigo. Aos 11, o zagueirão Bonfim abriu o placar para o Operário. O defensor do Fantasma subiu e cabeceou forte no canto esquerdo de Lucas Frigeri. Aos 17, quase veio outro dos donos da casa, quando o atacante Diego Cardoso, na pequena área, bateu e o goleiro salvou o Leão catarinense.

Porém, aos 43 minutos, quando parecia que não teria forças para evitar a derrota, o Avaí empatou. Getúlio, de carrinho, aproveitou jogada e cruzamento do Vinícius Jaú da esquerda.

Com o resultado, o Operário chegou aos 34 pontos e se manteve na 11º posição, a seis do G-4. Enquanto isso, esse foi o terceiro jogo sem vitória do Avaí. O time de Florianópolis está provisoriamente na sétima posição, com 37 pontos. O Fantasma volta a jogar na terça-feira (8), visitando o Guarani no Brinco de Ouro. No mesmo dia, o Avaí recebe a líder Chapecoense na Ressacada.

Veja a classificação atualizada da Série B do Brasileiro.