Russell substituirá Hamilton na Mercedes no GP do Sakhir

O britânico George Russell substituirá Lewis Hamilton na equipe Mercedes no Grande Prêmio de Sakhir, no domingo (6), depois de ser liberado pela Williams, anunciaram as duas equipes nesta quarta-feira (2). Hamilton, que já conquistou o título da temporada - seu sétimo no total -, foi descartado para a prova por ter sido diagnosticado com o novo coronavírus (covid-19).

A Williams disse que o também britânico Jack Aitken, seu piloto reserva oficial, estreará na F1 como substituto de Russell, ao lado do canadense Nicholas Latifi.

Russell, de 22 anos, será somente o quinto piloto a correr com a Mercedes desde 2010 e o terceiro britânico a fazê-lo no campeonato mundial, depois de Stirling Moss e Hamilton.

"Quero agradecer nossos parceiros leais da Williams por sua colaboração e boa vontade para possibilitar que George corra com a Mercedes neste final de semana", disse o diretor da Mercedes, Toto Wolff. "As conversas com a equipe da Williams foram positivas e pragmáticas, e estes foram os fatores centrais para se chegar a um acordo".

A Mercedes já conquistou o título de construtores pelo sétimo ano consecutivo. A Williams, que usa motores Mercedes e recentemente foi vendida à norte-americana Dorilton Capital, é a última na tabela geral no momento.

Russell, ex-campeão de GP3 e Fórmula 2 que impressionou em um carro nada competitivo neste ano, correrá ao lado do colega de equipe de Hamilton, Valtteri Bottas.