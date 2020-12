Série B: Avaí empata nos acréscimos e frustra Cruzeiro na Ressacada

Um gol nos acréscimos do meia Valdívia salvou o Avaí da derrota e impediu o Cruzeiro de se aproximar de vez do G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta sexta-feira, Leão e Raposa ficaram no 1 a 1 na Ressacada, em Florianópolis, em duelo de baixo nível técnico e marcado por muitos erros de passe. O resultado da 30ª rodada da competição não foi bom para nenhum dos lados.

2T | 52' - Fim de jogo na Ressacada. Com um gol no fim, o Cruzeiro empata fora de casa com o Avaí.#AFCxCRU | 1x1#DiaDeCruzeiro

📺 Pós-jogo: https://t.co/AKX9rHO2Uv pic.twitter.com/2FZO1lVHTW — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) December 19, 2020

Em sétimo lugar, os catarinenses foram a 44 pontos e perderam a chance de ficar a um ponto do grupo dos quatro primeiros, que vale acesso à Série A. Já os mineiros igualaram os 40 pontos da Ponte Preta, estando à frente pelo número de vitórias (13 a 11). A Macaca, porém, ainda joga na rodada: enfrenta o Confiança neste sábado (19), em Aracaju, às 19h (horário de Brasília), e pode ultrapassar o time celeste se vencer. Os avaianos também podem ser superados caso o Guarani derrote o Figueirense no domingo (20), às 18h15, em Campinas (SP). O Bugre tem 43 pontos.

Os primeiros 45 minutos foram de muitas falhas técnicas. Segundo o Sofascore, site especializado em estatísticas esportivas, a cada cinco passes no primeiro tempo, um foi errado. O Cruzeiro, porém, equivocou-se um pouco menos e saiu na frente. Aos 40 minutos, o atacante William Pottker cruzou pela direita, a zaga avaiana parou e o volante Machado, tão cobrado por Felipão ao longo do jogo, marcou de cabeça. Os catarinenses até obrigaram Fábio a trabalhar, mas o goleiro cruzeirense salvou tentativas de Valdívia, aos 13, e do atacante Getúlio, aos 35, em arremates da entrada da área.

Os passes errados em excesso continuaram após o intervalo, com o Cruzeiro pecando mais no fundamento. O Avaí se postou a maior parte do tempo no campo mineiro, mas encontrou dificuldades para finalizar. Quando conseguia, parava em Fábio. Aos 32, o meia Pedro Castro escapou do lateral Raul Cáceres na área e obrigou o goleiro a uma grande defesa. Nos acréscimos, o Leão foi para o abafa. Após muita pressão, aproveitou-se de uma falta boba do lateral Patrick Brey e empatou com Valdívia, que recebeu cruzamento do lateral Edilson na pequena área e completou para as redes.

O Cruzeiro volta a campo na terça-feira (22), às 21h30, contra a Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, em confronto direto na perseguição ao G-4. Já no outro sábado (26), o Avaí visita o rival Figueirense no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, no clássico válido pela 31ª rodada da Série B.

