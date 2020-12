Série B: Botafogo-SP e Juventude empatam em Ribeirão Preto

Na noite desta quarta-feira (2), o Juventude foi a Ribeirão Preto e não aproveitou a chance de enfrentar o penúltimo colocado da Série B para vencer e subir na tabela. Na partida, válida pela 25ª rodada, disputada no estádio Santa Cruz, o placar com o Botafogo-SP ficou no 1 a 1.

FIM DE JOGO NO SANTÃO



O Botafogo empatou com o Juventude por 1 a 1, no Estádio Santa Cruz, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Tricolor saiu atrás no placar, mas empatou com Wellington Tanque, aos 40 minutos do 2º tempo. pic.twitter.com/xSzsszVY38 — Botafogo Futebol S/A (de 🏠) (@botafogofsa) December 2, 2020

Com a igualdade, o Juventude manteve-se na mesma posição que havia ingressado na rodada, a quarta, agora com 41 pontos. Já os donos da casa continuam apenas à frente do lanterna Oeste, agora com 20 pontos.

Vindo de seis partidas sem vitória, o anfitrião sabia que os três pontos eram fundamentais na briga para escapar da zona de descenso à Série C. Por isso, foi para cima com tudo. Já aos cinco minutos, Wellington Tanque, sozinho na área, tentou de voleio. O goleiro Marcelo Carné defendeu.

Aos 11, o volante Valdemir chutou forte de longe para mais uma defesa do arqueiro gaúcho. Logo depois, mais uma chance. O atacante Rafinha bateu forte de longe para nova defesa de Marcelo Carné.

Depois disso, o jogo seguiu um pouco mais equilibrado, até que, aos 38 minutos, o meia Matheus Anjos tentou de cabeça. A bola passou assustando o Juventude. Antes do final do primeiro tempo, a equipe da Serra Gaúcha conseguiu a sua chance. E foi em uma jogada de muita plasticidade. Aos 41, o atacante Rafael Grampola aparou de bicicleta um rebote da zaga paulista e quase abriu o placar.

Se a primeira etapa foi marcada pelo domínio dos paulistas, o Juventude tomou conta do jogo na abertura da etapa final. Tanto que, aos 20 minutos, fez o gol. Gustavo Bochecha tirou a marcação e colocou na cabeça de Rafael Grampola, que, livre, abriu o placar.

Desesperado, o Botafogo buscou suas últimas forças para tentar evitar a derrota. Aos 25, o meia Matheus Anjos quase balançou as redes dos gaúchos em bela cobrança de falta. A recompensa por tanta luta veio aos 40 minutos. Depois de bela jogada pela esquerda, Wellington Tanque acertou um chute de voleio e igualou o placar.

Na próxima rodada o Juventude recebe a líder Chapecoense em Caxias do Sul no sábado (5). No mesmo dia, o Botafogo-SP vai até a Arena Pantanal enfrentar o Cuiabá.

