Série B: Em Florianópolis, CRB vence Avaí e se distancia do Z-4

A noite desta terça-feira (29), na Ressacada, em Florianópolis, foi de abertura da 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com objetivos diferentes na tabela de classificação, Avaí e CRB entraram em campo pensando apenas na vitória. Os catarinenses, na 9ª posição e a cinco pontos do G4, não poderiam mais tropeçar para manter vivo o sonho de voltar à elite do futebol brasileiro. Os alagoanos, na 14ª colocação, chegaram com apenas dois pontos de vantagem do Z4. Uma vitória seria fundamental para a equipe de Maceió encerrar o ano com mais tranquilidade.

Apesar do placar fechado na primeira etapa, os dois times tiveram boas oportunidades. As melhores, inclusive, foram dos visitantes. Na primeira, Régis bateu forte e forçou o goleiro Glédson a trabalhar. Teve Luidy batendo bem de dentro da área do Avaí e a bola saindo raspando a trave direita do gol depois de desviar na zaga catarinense. Reginaldo também tentou pela direita. Depois de boa jogada, ele tocou para Luidy que só não marcou porque o goleiro Glédson foi muito bem no lance. O lateral-esquerdo Igor também arriscou de fora da área. Pablo Dyego, cara a cara com Glédson, tentou por cobertura e o goleiro avaiano salvou mais uma.

Pelo lado do Avaí, teve Valdívia cobrando falta. O lance só não teve mais perigo porque a bola bateu no próprio companheiro Ronaldo Silva. Mas Renatinho e Pedro Castro, com dois chutes fortes de longe, obrigaram o goleiro Edson Mardden do CRB a trabalhar para manter o 0 a 0 no placar. Aos 11 minutos da segunda etapa, veio a melhor chance do jogo. O atacante Pablo Dyego recebeu belo lançamento de Régis, dominou sozinho dentro da área, chutou firme e a bola explodiu na trave. Aos 12, só não saiu o gol dos visitantes porque o zagueiro Alemão apareceu para cortar o cruzamento na última hora. Depois do escanteio, Igor mandou outro belo chute e o goleiro avaiano Glédson foi o salvador da hora. Depois de tanto tentar, veio o gol do CRB. Aos 41, depois do escanteio, Gum mandou de cabeça para o meio da área e Lucão fez o gol do jogo. Vitória dos visitantes por 1 a 0.

O Avaí segue na 9ª posição com 44 pontos. O CRB subiu para a 13ª posição com 40 abrindo cinco pontos para o Z4 no início da rodada. O time de Maceió volta a campo apenas na sexta-feira (8 de janeiro) para receber o Confiança no Rei Pelé. No mesmo dia, o Avaí vai até o Rio Grande do Sul para enfrentar o Brasil de Pelotas.