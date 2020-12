Série B: Juventude bate CSA em confronto direto pelo G-4

O Juventude se fortaleceu na disputa pelo acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira (18), o time gaúcho derrotou o CSA por 1 a 0, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), em confronto direto pelo G-4 da Série B. O Alviverde foi a 49 pontos, permanecendo entre os quatro primeiros e impedindo a entrada do Azulão, estacionado nos 45 pontos.

4/2º | Juventude 1x0 CSA | #JUVxCSA



VITÓRIA DA RAÇA JACONERA! VITÓRIA DE G4!



Com gol de Roberto, no primeiro tempo, Ju vence o CSA e sobe para 3ª posição no @BrasileiraoB__



É O JU 🇳🇬



Foto: Gabriel Tadiotto/ECJuventude

O gol da vitória saiu aos 24 minutos do primeiro tempo. Pressionado pela marcação alta do Juventude, o lateral Diego Renan bobeou e deu a bola no pé do volante João Pedro, que só escorou para o atacante Roberto invadir a área e bater na saída do goleiro Thiago Rodrigues.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira (22), pela 31ª rodada. O Juventude visita o Operário em Ponta Grossa (PR) às 16h (horário de Brasília), enquanto o CSA recebe o Vitória em Maceió, às 19h15.

Em duelo da parte de baixo da tabela, também nesta sexta-feira, o lanterna Oeste surpreendeu e bateu o Vitória por 2 a 1 na Arena Barueri. Agora com 19 pontos, o Rubrão ainda nutre esperança, ainda que remota, de evitar o rebaixamento à Série C. São 13 pontos atrás do Paraná, primeiro time fora do Z-4. O Leão segue com 36 pontos, em 14º, mas pode cair uma posição se o CRB vencer o Botafogo-SP no domingo (20), às 18h15, em Maceió.

Oeste Barueri 2x1 Vitória



Oeste Barueri 2x1 Vitória



Com grande atuação, o #Rubrão vence o confronto da 30° rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. 🔴⚫



📸 Guilherme Drovas

O clube paulista saiu na frente aos 30 minutos, em gol de pênalti do atacante Fábio, após toque de mão dentro da área do volante Romisson. O lateral Matheus Rocha, de falta, ampliou aos 26 minutos da etapa final. Nos acréscimos, o volante Lucas Cândido, também batendo falta, descontou para os baianos, que encaram o CSA na próxima rodada. O Oeste só retorna aos gramados na quarta-feira (23), às 19h15, contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto (SP).

