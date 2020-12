Série B: Vitória goleia, ultrapassa Paraná e afunda rival na crise

A crise do Paraná na Série B do Campeonato Brasileiro parece não ter fim. Nesta terça-feira (1), o Tricolor da Vila Capanema foi goleado pelo Vitória por 4 a 1 no estádio Durival Britto, em Curitiba, pela 25ª rodada da competição. Com o resultado, o Rubro-Negro ultrapassou o próprio rival na tabela, respirando na luta contra o rebaixamento. A equipe baiana assumiu o 14º lugar, com 32 pontos, abrindo oito para o Náutico, primeiro time no Z-4. Os paranaenses, com 29 pontos, caíram para a 15ª posição e acumulam cinco derrotas consecutivas.

O meia Vico, de falta, abriu o placar para o Vitória no primeiro tempo. O atacante Léo Ceará, batendo pênalti, ampliou na etapa final. O lateral Jean, contra, fez o terceiro dos baianos. O meia Vitinho diminuiu para o Paraná, mas, no fim da partida, Léo Ceará chutou com categoria, no ângulo, para sacramentar o triunfo rubro-negro.

É GOLEADA!!!! ⚽⚽⚽⚽



Leão vence a segunda partida consecutiva, a primeira fora de casa! 4x1 pra cima do Paraná!



O próximo jogo é na sexta, às 19h15, contra o Confiança, no Barradão!#PegaLeao #Resultado



📸: Rui Santos/Paraná Clube pic.twitter.com/yej8QnIS8H — EC Vitória (@ECVitoria) December 2, 2020

Ambos os times voltam a campo nesta sexta-feira (4), pela 25ª rodada da Série B. Às 19h15 (horário de Brasília), o Vitória recebe o Confiança no Barradão, em Salvador. Já às 21h30, o Paraná visita a Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

A Macaca, por sua vez, empatou em casa por 1 a 1 com o Sampaio Corrêa. O atacante Caio Dantas, artilheiro da Série B com 16 gols, abriu o placar ainda no primeiro tempo, de pênalti, mas o zagueiro Ruan Renato, na segunda etapa, deixou tudo igual no Moisés Lucarelli.

A Ponte, com 37 pontos, subiu uma posição e agora está em sétimo, mas perdeu a chance de se aproximar de vez do próprio Sampaio e do G-4. A Bolívia Querida aparece em terceiro, com 41 pontos, mas pode ser ultrapassada pelo Juventude, quarto colocado com um ponto a menos. Na quarta-feira (2), o time gaúcho visita o vice-lanterna Botafogo-SP, às 19h, em Ribeirão Preto (SP). O clube de São Luís joga novamente no sábado (4), às 19h, em casa, contra o CRB, pela 25ª rodada.